Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

ŞEHİDİN GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ŞEHİT ESMER'İN AİLESİ, ACI HABERİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Şehit Esmer’in cenazesinin Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. Şehit Esmer’in bekar olduğu öğrenildi. (İHA)