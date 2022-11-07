7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı

Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 01:24
Takip Et

MSB: Irak kuzeyinde üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

ŞEHİDİN GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ŞEHİT ESMER'İN AİLESİ, ACI HABERİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Şehit Esmer’in cenazesinin Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. Şehit Esmer’in bekar olduğu öğrenildi. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
6
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
7
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.