Kirada yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerine rota değiştirtti

Kaynak: mynet
Kirada yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerine rota değiştirtti
Son zamanlarda gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik ev sahiplerine rota değiştirtti. Yaşanan gelişmeler ışığında yurt dışından ev alan Türk yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor.

Düşük vergi ve dolar bazlı yüksek kira getirisi için rotayı yurt dışına çeviren yatırımcılar daha fazla kazanç elde ettiklerini ifade ediyor.
Büyükşehirlerdeki konut fiyatlarındaki fahiş artışlar sebebiyle yatırımcı, aynı fiyata yurt dışından ev satın almaya başladı. Döviz bazlı kira getirisi de yurt dışından ev almayı avantajlı kılarken; uzmanlardan ise uyarı geldi.
ROTAYI YURT DIŞINA ÇEVİRDİLER
Özellikle lüks semtlerde ev sahibi olanlar bu kısıtlamadan zarar görmemek, etkilenmemek amacıyla cazip fırsatlar ararken; gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi.
Kimi vatandaşlık, oturum izni almak amacıyla kimi de düşük vergi ve döviz bazlı yüksek kira getirisinden faydalanmak için yurt dışında ev almayı cazip görüyor.
3 ÜLKE ÖN PLANDA
Son zamanlarda Türklerin ciddi anlamda yurt dışına yöneldiğini söyleyen İstanbul Emlak Kooperatifleri Başkanı Ulvi Özcan, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın yanında son zamanlarda İngiltere ve Dubai çok ön planda." İfadelerini kullandı.
YÜZDE 25 ZAM SINIRI ETKIİLİ OLUYOR
Uzmanlara göre özellikle kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırının, yatırımcıların yurt dışına yönlenmesine neden oldu.
KADIKÖY'DE 1+1 FİYATINA AMERİKA'DA 2 KATLI EV
Amerika'dan bir ev alan bir vatandaş da yaptığı açıklamada 2023’te şubat ayında ev almaya karar verdiğini Kadıköy'de 1+1 ev fiyatlarının 200 bin dolar civarında old8uğ8unu ve Amerika'da 220 bin dolara iki katlı bir ev aldığını belirtti.
Fakat bunu fırsat bilen dolandırıcılar iş başında. İnsanların yüz binlerce dolarını alarak ev hayali verip ortadan kayboluyorlar. Uzmanlar, mağdur olmamak için satın almadan önce evlerin görülmesi konusunda uyarıyor.

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