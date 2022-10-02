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Şahan Gökbakar şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini duyunca dayanamadı

Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehitin vasiyetini duyan Şahan Gökbakar dayanamayarak Ataş'ın vasiyetine destek çıktı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:15
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Şahan Gökbakar Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmeye çalıştı

Şahan Gökbakar şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini duyunca dayanamadı
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR DAYANAMADI

Ataş’ın vasiyetine Şahan Gökbakar da sahip çıktı. Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak LÖSEV’e bağışta bulunduğunu aktardı.

Gökbakar paylaşımında, “Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizimde tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun” dedi.

Gökbakar’ın paylaşımı:


 

LÖSEV’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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