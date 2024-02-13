Şeker hastaları bulgur yiyebilir mi?

Bulgur, tahılların en besleyici olanıdır. Çeşitli mineraller içerir, kan şekerini dengeler ve tokluk hissi verir.

Şeker hastalarına da iyi gelir. Ayrıca bulgurun kalorisi azdır. 100 gram bulgur sadece 350 kaloriye denk gelir. Bu da demek oluyor ki, bir tencere bulgur pilavını yalnız başınıza yiyebilirsiniz ve yine de 350 kaloriden fazla almazsınız.

Bulgurun faydaları bunlarla da sınırlı değil:

Bulgur, lif bakımından zengindir ve bağırsak sağlığımıza katkıda bulunur, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bir porsiyon bulgur ile günlük lif gereksinimimizi karşılayabiliriz.

Bulgur, folik asit içerir ve bu da hamile kadınlar ve çocuklar için çok değerli bir besindir.

Bebeklerin anne karnında zekâ gelişimine olumlu etki eder.

Bulgur, B vitaminleriyle doludur ve sindirim sistemimizi destekler. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Bulgur, kansere karşı koruma sağlar.

Doymamış yağ içerdiği için kilo vermenize yardımcı olur.

Bulgur, protein açısından da zengindir ve sizi uzun süre doyurur.