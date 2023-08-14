Şekere bugün de dev zam geldi. Orhan Uğuroğlu ağızların tadını kaçıracak haberi verdi

Editör: Ayşe Memiş

Yüksek enflasyon, dolar kurunun yükselişi A’dan Z’ye her şeyin fiyatını uçurdu. Gıda fiyatlarına ardı ardına zam geldi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise şeker, un, çay, yağ gibi temel gıda ürünlerine gelen zamları takip edip kamuoyuna duyurmak için Tweet atıyor.

Orhan Uğuroğlu, şeker fiyatlarına gelen zamları söyleyerek bugün de dev bir zammın geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu, “Erdoğan Şeker zamlarını otomatiğe bağladı” dedi.

Uğuroğlu, 31 Temmuz’da 1.123 TL olan şekerin, bugün itibariyle 1.212 TL olduğunu duyurdu. Ayrıca Uğuroğlu şekere 1 ayda 3 kez zam geldiğini de vurguladı.

İşte Orhan Uğuroğlu’nun paylaşımı:

Ağız tadı hızla kaçıyor.

Erdoğan Şeker zamlarını otomatiğe bağladı:

10 Temmuz 1.073 lira

24 Temmuz 1.085 lira

31 Temmuz 1.123 lira

Bugün: 14 Ağustos 1.212 lira

Ay sonunda muhtemelen 1.335 lira

Pancar fiyatı sonrası 1.500 lira üstü...

Allah sizlerin de ağız tadınızı bozsun.

Öte yandan sektördekiler önümüzdeki haftalarda da Türkşeker'in bu şekilde şeker zamlarına devam edeceği beklentisi yönünde.