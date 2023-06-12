Çay zammını vatandaş böyle yorumladı: Oh canıma değsin. Simit bulamasınlar

Editör: Ayşe Memiş

Dolar Türk Lirası karşısında erimeye devame diyor. Sadece dolar değil Euro ve diğer para birimlerine karşın da TL ezildi.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin ardından zamlarda üst üste yağdı. Çay, ekmek, et, şeker gibi birçok ürüne zam geldi.

Eskişehirhaber.com'un düzenlediği sokak röportajında çaya gelen zamlar soruldu.

Röportajda muhabir "Çay fiyatlarına yüzde 43 zam geldi" diye mikrofon uzattı.

Çaya gelen zammı bir vatandaş böyle yorumladı:

Oohh canıma değsin. Daha iyi günleri bunlar. Vallahi ben sigara içiyorum bak. Canıma değsin. Simidi bulamasınlar simidi. Ya bir ayakkabı 20 sene giyilir mi ya? Arkadaş akıllı ol.

Vatandaşlar ve gençler sosyal medyada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘’ohhh, ohhh’’ videosundan esinlenerek eleştirilerde bulunuyor.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Süleyman Soylu, en son Diyarbakır'da Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada yine "oh" çekmiş, "Bu ülkede başörtülüleri öğretmen yapmadılar. Başörtülüleri devlet dairesine sokmadılar. Ohhhhhhhhhh. Bugün Allah’a şükür milletvekili de oluyor, hâkim de oluyor” demişti.