Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Geleneksel şerbetli tatlılarımızdan olan Şekerpare tatlısı lezzetiyle çok seviliyor. Şekerpare tatlısı tarifini ve şekerpare tatlısının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından şekerpare tatlısını yapmak isteyenler şekerpare tarifini ve şekerpare tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

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ŞEKERPARE MALZEMELERİ NELER?

- 125 gram margarin

- Yarım su bardağı pudra şekeri

- 3 çorba kaşığı silme irmik

- 1 adet yumurta

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu

- 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

- 2 su bardağı şeker

- 3 su bardağı su

- 4-5 damla limon suyu

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ŞEKERPARE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz. Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz.

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.

Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz. İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz. Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

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