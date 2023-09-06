İstanbul Havalimanı'nın girişindeki tünelleri sel bastı

İstanbul’da yaşanan sağanak yağışın ardından yeni görüntüler geldi. İstanbul Havalimanı’na giden yolların ve tünellerin yağmur suları ile dolduğu görüldü.

İstanbul Havalimanı'nın girişindeki tünelleri sel bastı

Dün gece İstanbul’daki sağanak sel ve taşkınlara sebep oldu. Küçükçekmece ve Başakşehir’de 2 vatandaş yağmur suları nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağış, altyapı yetersizliği ve yanlış yapılaşma ile birleşince günlük yaşam da olumsuz etkiledi.

HAVALİMANI TÜNELLERİ SULAR ALTINDA

Sağanak sebebiyle İstanbul Havalimanı girişindeki tüneller de sular altında kaldı. Yine İstanbul Havalimanı VIP giriş bölgesi de sular altında kaldı.

Yağışın etkisini gösterdiği anlarda İstanbul Havalimanı'nda operasyonlarında kısa süreli aksadığı öğrenildi.

Aynı zamanda Havalimanı’na giden yolların yine sular altında kaldığı görüldü.

ALİ KIDIK PAYLAŞTI

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi ve havacılık uzmanı Ali Kıdık da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak şunları söyledi:

İstanbul Havalimanı yer altı tünellerini su basmış. Umarım ciddi bir sorun yaşanmaz. Bu gibi durumlar doğal afetler olmasına rağmen, havalimanları, metrolar, hastaneler en kötü durumlar düşünülerek yapılmalı. Geçmiş olsun

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BAKAN KOCA: ETKİLENENLERİN SAYISI 12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’da sağanak sonrası etkili olan sel felaketine dair açıklamada bulundu.

Koca, “İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir. Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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EKREM İMAMOĞLU: ORTALAMA 130 KİLO YAĞIŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da yağmurla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

“Ortalaması 130 kilo olan bir yağış meydana geldi. Millet Kütüphanesi’nde mahsur kalan 10 yurttaş tahliye edildi. Çam Sakura Hastanesi’ndeki göllenmeye de arkadaşlarımız müdahale aşamasındadır. Bazı noktalarda 150 kiloyu bulmuştur. Bu ciddi bir yağıştır. Bu beklenmedik yağışların barajlar konusunda olumlu etkisini de ekleyeyim.”

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