İkitelli'de yüzlerce iş yeri kullanılmaz hale geldi. Gün ağardı tablo ortaya çıktı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle İkitelli'de yüzlerce işyeri kullanılmaz hale geldi.

İkitelli'de yüzlerce iş yeri kullanılmaz hale geldi. Gün ağardı tablo ortaya çıktı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı.

Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.

Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.

Halk TV Muhabiri Ayşegül Altın, canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Sanayi siteleri ve bodrum katları sular altında... Yüzlerce iş yeri sular altında."

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir." dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

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