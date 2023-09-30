Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı

Yaz ayı boyunca yaşanan aşırı sıcaklar ülkemizde kuraklığa neden oldu. İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışın barajları doldurması beklenirken, barajlar yine boş kaldı.

Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı

Editör: Sami GÜREL

Türkiye’nin genelinde etkili olan sağanak yağışın barajlara olan etkisi merak konusu oldu.

Özellikle de İstanbul'da birçok ilçenin sular altında kalmasının ardından gözler barajlardaki oranlara çevrildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) sitesine girenler ise hayal kırıklığına uğradı.

Birçok evi ve iş yerlerini su basarken yağan sağanak yağmurlar İstanbul barajlarını etkilemedi.

İSKİ’nin sitesinde yer alan bilgilere göre; barajların sadece yüzde 22.7’sinin dolu olduğu görüldü.

Suyun en yoğun kullanıldığı, üretimlerin İstanbul ve çevresinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa o oran çok düşük olarak tanımlanıyor.

Barajlardaki son durumsa şöyle:

Ömerli Barajı: %53.61

Darlık Barajı: %37.87

Elmalı Barajı: %16.19

Terkos Barajı: %11.65

Alibey Barajı: %17.29

Büyükçekmece Barajı: %4.51

Sazlıdere Barajı: %9.5

Istrancalar Barajı: %18.65

Kazandere Barajı: %5.14

Papuçdere Barajı: %3

İSKİ’NİN PAYLAŞTIĞI TABLO VE VERİLER ŞU ŞEKİLDE

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İSTANBUL'DA BİRÇOK İLÇEYİ SU BASMIŞTI

Geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış; Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da sele dönüştü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yapmıştı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." demişti.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ TRAMVAY DURAĞINI SU BASTI

Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su basmıştı.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde (dün akşam) trafik felç olmuştu. Trafik yoğunluğu yüzde 83'ü geçerken birçok araç sel nedeniyle yolda mahsur kalmıştı.

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BARAJLAR NEDEN DOLMUYOR

İstanbul'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış bu sabahta hızını artırarak devam etti.

Usta gazeteci Orhan Can, barajların su tutmama nedenini paylaştığı bir videoda açıkladı:

"Saat 08.25 aniden bastırdı. Samatya sahiline doğru geliyoruz. İri damlalarla İstanbul’u vurdu. Baraja yağsalardı keşke buradan denize. Yollar göl oluyor sonra su yok. Gördüğünüz gibi her taraf asfalt, beton apartman, gökdelen.

Su toprakla buluşmuyor. Suyun toprakla buluşmadığı kent İstanbul. Bir de bunu marifetmiş gibi inşaat sektörü olarak bize sunuyorlar. Halbuki yediler, yediler, bitirdiler."

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