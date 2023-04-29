Selahattin Demirtaş: Erdoğan'ın İmralı'ya heyet gönderdiğini kaynaklarım doğruladı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarının kaynakları tarafından doğrulandığını söyledi.

Demirtaş, "Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor" dedi.

Cumhuriyet'e konuşan Demirtaş, Demirtaş şu ifadeleri kullandı: "Öcalan, ailesi ve avukatlarıyla iki yıldan uzun süredir görüştürülmüyor. Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDAPAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler."

Diyarbakır Merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin de konuşan Demirtaş, gözaltı operasyonunun, tamamen bir seçim çalışması olduğunu kaydetti.

Demirtaş, "Sandıklarda, seçim kampanyası organizasyonunda görev almış arkadaşlarımızdan en aktif olanlar isim isim seçilmiş ve muhtemelen kullanışlı bir itirafçının önüne bir isim listesi konulup düzmece bir ifadeyle kumpas kurulmuş. Şu çok nettir, bu operasyon bir seçim çalışmasıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İktidar, İmralı'ya heyet gönderdi" iddiasına ilişkin, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.