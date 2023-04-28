Gazeteci Murat Ağırel 'üst düzey bürokratlar Öcalan ile görüştüler' dedi

Yaklaşan seçimler öncesi ortaya atılan iddialar arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya heyet gönderdiği gündeme gelmişti.

Gazeteci Murat Ağırel bu iddiaları doğrular nitelikte bir söylemde bulundu. Ağırel, Halk Tv'de katıldığı bir programda, “28 Mart günü üst düzey bürokratlar PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüştü” dedi.

''ÇOK VAHİM İDDİALAR''

Konuya ilişkin “Ben aslında içeride ne konuşulduğunu merak ediyorum” diyen Ağırel, “Seçimler için bir pazarlık yapıldı mı? İçerideki katil ne söyledi? Ne pazarlık yapıldı? 'Beni 10 yılda çıkaracaksınız, seçimle ilgili bunları vadetmişsiniz, bundan sonra da ben de yokum' dediğine yönelik iddialar var. Hangisinin gerçek olduğunu tabii bilmiyoruz, çok vahim iddialar” diye konuştu.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Görüşmenin içeriği hakkında ekibe soru sorduğunu ancak cevap alamadığını belirten Ağırel, “Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıya basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler” şeklinde konuştu.

Ağırel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul'da yerel seçimler döneminde terör örgütü liderinin kardeşinin TRT'ye çıkıp elinde bir mektubu okuması ve aynı zamanda mesaj vermesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi ise yine seçim yaklaştı, yine sayılı günler var. Bu süre içerisinde yine bazı girişimler oluyor. Aksini düşündüğünüzde muhalefetin terör örgütleriyle içli dışlıymış gibi; terör örgütü mensuplarının serbest bırakacakmış gibi algı yapılıyor.”