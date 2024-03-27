Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı

Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı
Kaynak: HalkTV
Selçuk Geçer, Borsa İstanbul’daki yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. BIST100 endeksinin yükselişinin devam edeceğini ve borsanın 15 bin puanı aşacağı tarihi duyurdu.
1/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 1

Türkiye’de borsa, genellikle ekonomiye ilgi duyan dar bir kesime hitap eden bir yatırım aracı olarak görülürken, son dönemdeki halka arz artışıyla birlikte borsaya olan ilgi büyük ölçüde arttı.

2/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 2

Borsa İstanbul’daki bireysel yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak rekor seviyelere ulaştı ve BIST100 endeksi geçen yıl gösterdiği performansla yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı.

3/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 3

Geçtiğimiz yılki seçimlerden sonra borsada yaşanan ralli, 31 Mart’tan sonra tekrarlanacak mı sorusu yatırımcılar arasında merak uyandırırken, birçok yatırımcı bu senaryoya yatırım yapmak için borsaya yönelmiş durumda.

4/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 4

Dolar kuru tahminleri ve ekonomi yönetimi konusundaki eleştirileriyle bilinen Selçuk Geçer, Borsa İstanbul’daki yükseliş trendinin süreceğini ve BIST100 endeksinin önce 15 bin ve ardından 20 bin puan seviyelerine ulaşacağını belirterek yatırımcılara tarih konusunda uyarılarda bulundu.

5/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 5

Geçer’e göre, Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi yabancı sermayenin Türkiye’ye akması beklenmiyor. Bu durum, dövizde artışa ve dolayısıyla borsanın yararına olacak bir döviz yükselişine yol açabilir.

6/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 6

Borsa İstanbul’un dolar bazında değerinin düşük kalması beklenirken, bu durumun endeksin daha da yükselmesini sağlayabileceği öngörülüyor.

7/7
Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı 7

Geçer, 2024 için BIST100 için 15 bin puanlık bir hedef belirlemişti, ancak bu hedefi 20-25 bin puan seviyelerine yükseltmeyi düşünüyor.

İlgili Haberler
Emekliler dikkat yarın başlıyor
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kredi kartı borcu olanlar çıra gibi yanacak. Son 5 gün
Kredi kartı borcu olanlar çıra gibi yanacak. Son 5 gün
Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı
Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı
Kredi faizleri füze gibi uçuşa geçti. Faiz anaparayı solladı
Kredi faizleri füze gibi uçuşa geçti. Faiz anaparayı solladı
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı
165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor
165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor
Enginar hasadı başladı soyucular paraya para demiyor. Adedini 15 saniyede ayıklıyorlar
Enginar hasadı başladı soyucular paraya para demiyor. Adedini 15 saniyede ayıklıyorlar