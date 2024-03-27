Selçuk Geçer borsanın 15 bini geçeceği tarihi açıkladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı

Türkiye’de borsa, genellikle ekonomiye ilgi duyan dar bir kesime hitap eden bir yatırım aracı olarak görülürken, son dönemdeki halka arz artışıyla birlikte borsaya olan ilgi büyük ölçüde arttı.
Borsa İstanbul’daki bireysel yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak rekor seviyelere ulaştı ve BIST100 endeksi geçen yıl gösterdiği performansla yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı.
Geçtiğimiz yılki seçimlerden sonra borsada yaşanan ralli, 31 Mart’tan sonra tekrarlanacak mı sorusu yatırımcılar arasında merak uyandırırken, birçok yatırımcı bu senaryoya yatırım yapmak için borsaya yönelmiş durumda.
Dolar kuru tahminleri ve ekonomi yönetimi konusundaki eleştirileriyle bilinen Selçuk Geçer, Borsa İstanbul’daki yükseliş trendinin süreceğini ve BIST100 endeksinin önce 15 bin ve ardından 20 bin puan seviyelerine ulaşacağını belirterek yatırımcılara tarih konusunda uyarılarda bulundu.
Geçer’e göre, Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi yabancı sermayenin Türkiye’ye akması beklenmiyor. Bu durum, dövizde artışa ve dolayısıyla borsanın yararına olacak bir döviz yükselişine yol açabilir.
Borsa İstanbul’un dolar bazında değerinin düşük kalması beklenirken, bu durumun endeksin daha da yükselmesini sağlayabileceği öngörülüyor.
Geçer, 2024 için BIST100 için 15 bin puanlık bir hedef belirlemişti, ancak bu hedefi 20-25 bin puan seviyelerine yükseltmeyi düşünüyor.