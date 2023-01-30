Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı

Karar'ın haberine göre, daha öncesinde dolar için yaptığı doğru tahminlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolara karşı yeni uyarılarda bulundu.

Yatırımcılar 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırmaya devam ederken, Selçuk Geçer, yükseliş tarihini verdi.

Doların Şubat ayında 24 TL bandını geçeceğini belirten Selçuk Geçer, yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini söyledi.

Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve “Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek” açıklamasında bulundu.

Elinde dolar ile yatırım yapanları uyaran Selçuk Geçer, dolarını bozdurmak isteyenleri biraz beklemeleri konusunda uyardı. Selçuk Geçer, aynı zamanda yatırım yapmayan vatandaşların mağdur olacağının altını çizdi.

Dolar haftanın ilk gününe 18.80 TL'den, Euro ise 20.45 TL'den başladı.