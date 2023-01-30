30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı

Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı

Doların Şubat ayında 24 TL'ye yükseleceğini belirten Selçuk Geçer, yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini söyledi. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 07:17
Takip Et

Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı

Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
+
Aa
-

Karar'ın haberine göre, daha öncesinde dolar için yaptığı doğru tahminlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolara karşı yeni uyarılarda bulundu. 

Yatırımcılar 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırmaya devam ederken, Selçuk Geçer, yükseliş tarihini verdi.

Doların Şubat ayında 24 TL bandını geçeceğini belirten Selçuk Geçer, yılın son günlerinde ise 40 TL'yi görebileceğini söyledi.

Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve “Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek” açıklamasında bulundu.

Elinde dolar ile yatırım yapanları uyaran Selçuk Geçer, dolarını bozdurmak isteyenleri biraz beklemeleri konusunda uyardı. Selçuk Geçer, aynı zamanda yatırım yapmayan vatandaşların mağdur olacağının altını çizdi.

Dolar haftanın ilk gününe 18.80 TL'den, Euro ise 20.45 TL'den başladı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

wahsi
30.01.2023 07:50
bikerede bu adam dogru tahmin yapsin disimi kirayim :)))  
 
N.D
30.01.2023 07:48
Selçuk birader ! Görsün ,önce 24 ,sonra 30 en son 40 TL yi görsün birader.Sizde seyredersiniz.İşiniz gücünüz milleti panikletmek.Bana kalırsa siz AKP ye hizmet ediyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
1
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
2
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
3
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
4
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
5
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
6
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
7
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.