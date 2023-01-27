Türk Lirası tarih boyunca hiç bu kadar değersizleşmemişti

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Serbest piyasada dolar 18,81 liradan işlem görürken Euro ise 20,49 lira seviyesinde bulunuyor.

Türk Lirası’nın değer kaybı sadece dolar ve Euro karşısında olmadı. Dolar karşısında 2022 yılında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası, komşu Bulgaristan’ın para birimi Leva karşısında da büyük değer kaybetti.

2022 yılında Bulgarlar 1 lira almak için 9,5 lira almak zorundaydı. 2023 yılında ise 1 Bulgar Levası 10,46 lira oldu.

Türk Lirası’nın yaşadığı büyük değer kaybı sosyal medyanın gündemine geldi

BAKAN NEBATİ “İHRACATIN ARTIMASI İÇİN TL’NİN DEĞER KAYBETMESİ LAZIM” DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybıyla ilgili tartışmalı sözler söylemişti. İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi gerektiğini savunan Bakan Nebati, ihracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi gerektiğini savunarak, “TL’yi değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur” demişti.