Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan

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Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan
Mirza Şeker yazdı...

Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Kasımpaşa için işler iyi gitse de Gaziantep ekibi için öyle değildi.

3 maçtır üst üste kaybeden Selçuk İnan'ın öğrencileri, ligde kalmanın umudunu arttırmak için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyordu.

Maça iyi başlayan ev sahibi, 6. dakikada Maxim'in golü ile tabelayı 1-0'a getirdi. Serbest vuruştan attığı harika gol, takımını öne geçirdi.

Golün erken gelmesi, Kasımpaşa'nın moralini bozmak açısından Gaziantep adına olumlu oldu.

Ayrıca Maxim, 2023 Kasım'dan bu yana ilk golünü attı.

Mücadele karşılıklı pozisyonlarla devam ederken, ev sahibi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Köşe vuruşunda Maxim'in ortasına yükselen Arda Kızıldağ, iyi bir kafa vuruşuyla takımını rahatlatan golü attı.

Alexandru Maxim, yaptığı 1 gol 1 asistlik katkıyla maçta yıldızlaşan isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı başında Kasımpaşa, üst üste geliştirdiği ataklarla farkı kapatmak istedi ancak başarılı olamadı.

Gaziantep FK ise 53. dakikada direğe takıldı.

TOPLA OYNAYAN PAŞA, KAZANAN ANTEP
Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında hayati bir 3 puan aldı. 3 maç sonra kazanmayı başardı.

Kasımpaşa'nın yüzde 70'lik topla oynama oranı işe yaramadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

Ev sahibi, aldığı bu puanla 34 puana ulaştı ve küme hattından kurtularak 16. sıraya çıktı.

Kasımpaşa ise 7. sırada kaldı.

Selçuk İnan, teknik direktörlüğünü yaptığı eski takımı Kasımpaşa'dan 3 puan alarak Gaziantep FK'ya hayat verdi.

Haftaya Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Gaziantep FK'nın neler yapacağını hep birlikte göreceğiz..

Kasımpaşa ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

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