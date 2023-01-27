Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Yaşanan skandal olaya bir tepki de Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

Bağcan skandal görüntülere sessiz kalmayarak bu olaylara hem çok üzüldüğünü, hem de şaşırdığını söyledi. Bağcan, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" diye konuştu.

Bağcan, "Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Selda Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşarak sorularını yanıtladı.

"SİZ HİÇ İNCİL YAKAN VEYA YIRTAN BİR MÜSLÜMAN GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Kur'an-ı Kerim yakma skandalına sanat camiasından da büyük tepki geldi. Ben de bu konuyu her kesimden insanın sevip, büyük saygı duyduğu usta bir sanatçı olan Selda Bağcan'a sordum...

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma haberini görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyleyen Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."