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Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a

Türkülerin kraliçesi ağızların payını verdi. Selda Bağcan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma skandalına tepki gösterdi. Bağcan,"Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?" dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:50
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Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim yakma olayına tepki

Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
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Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Yaşanan skandal olaya bir tepki de Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan geldi. 

Bağcan skandal görüntülere sessiz kalmayarak bu olaylara hem çok üzüldüğünü, hem de şaşırdığını söyledi. Bağcan, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" diye konuştu. 

Bağcan, "Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür." ifadelerini kullandı. 

Sanatçı Selda Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşarak sorularını yanıtladı. 

"SİZ HİÇ İNCİL YAKAN VEYA YIRTAN BİR MÜSLÜMAN GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Kur'an-ı Kerim yakma skandalına sanat camiasından da büyük tepki geldi. Ben de bu konuyu her kesimden insanın sevip, büyük saygı duyduğu usta bir sanatçı olan Selda Bağcan'a sordum...

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma haberini görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyleyen Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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Faruk Kaya
27.01.2023 11:55
Alevilik Türkmen mezhebidir. Türkmen Merttir. Haksızlığa aman vermez el çırpmaz. İnşallah Selda bağcan bu Türkmen tavrını sürdürerek fitnenin kökünden kazınmasına yardım eder.  
 
1950
27.01.2023 11:37
Yahu kitap yakmak yobazlık, hele milyonlarca kutsal Kitabı yakmak, rezillik ötesi aşağılıktır  
 
Yalan dünya
27.01.2023 11:22
Selda bağcan herşeyi hakeden büyük bir sanatcı.  
 
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