23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İsveç Dışişleri Bakanı aşağılık eylemi böyle savundu: İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal

İsveç Dışişleri Bakanı aşağılık eylemi böyle savundu: İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin soruya “İsveç’te yasalara göre İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor." dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:02
Takip Et

İsveç Dışişleri Bakanı aşağılık eylemi savundu

İsveç Dışişleri Bakanı aşağılık eylemi böyle savundu: İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal
+
Aa
-

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Belçika'nın başkenti Brüksel’de sabah saatlerinde toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveçli Bakan, kendisine Danimarka’da Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’un Cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin soruları yanıtladı.

İsveçli Bakan, basın mensubunun “Bu basit bir ifade özgürlüğümü yoksa suç işlemesine izin mi verdiniz?” sorusuna, “İsveç hükümeti olarak hem İsveç’te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu tür eylemlere taraf olmadığımızı açıkça belirttik. Bu, sorumluluğunu aldığımız bir şey ve İsveç hükümeti olarak kutsal kitapların yakılmasını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Billström açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İsveç’te, yasalara göre, ifade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun yapılması bu eyleme taraf olduğumuz, desteklediğimiz ve doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
3
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
4
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
5
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
6
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
7
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
﻿1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
﻿1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
﻿Kocaeli'de bir kadın tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı
﻿Kocaeli'de bir kadın tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı
﻿Kocaeli'de bir kadın tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Gaziantep FK’nın yapılanması TFF’den
﻿Gaziantep FK’nın yapılanması TFF’den
﻿Gaziantep FK’nın yapılanması TFF’den
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.