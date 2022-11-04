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  • Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek pijamayla sokakta. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek pijamayla sokakta. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Camdaki Kız adlı dizide Selen ve Levent karakterlerini canlandıran Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek Cihangir'de set kıyafetleriyle objektiflere yansıdı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 09:38
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Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek Cihangir'de pijamayla görüntülendi

Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek pijamayla sokakta. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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'Camdaki Kız' dizisinin Selen ve Levent'i Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Birlikte setten çıktıklarını söyleyen ikilinin üzerindeki bornoz ve gecelik dikkat çekti.

Muhabirlerle sohbet eden Selma Ergeç, "Bunlar bizim set kıyafetlerimiz. Normalde Cihangir'de böyle gezmiyoruz tabii ki" diyerek kahkaha attı.

Setin devam ettiğini söyleyen ikili, "Her şey çok iyi gidiyor. Yeni karakterler gelecek aramıza. Hikayeyi bayağı başka yere götürecekler" diye konuştu. 


Birbiriyle sürekli şakalaşan oyuncular, daha sonra araçlarına geçtiler. İkilinin set halleri dikkat çekti.
 

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