28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Camdaki Kız'da flaş ayrılık

Ekranın sevilen dizilerinden Camdaki Kız'da Sedat'ın evli sevgilisi Cana'yı canlandıran Hande Ataizi'nin dizinin kadrosundan çıkacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:37
Takip Et

Camdaki Kız'da entrikaların kraliçesi diziden ayrılıyor

Camdaki Kız'da flaş ayrılık
+
Aa
-

Üç sezondur devam eden ve ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla da izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

DİZİYE NASIL VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek.

İki bölüm stoklu gittiği söylenen Camdaki Kız'da Cana karakterinin diziye nasıl veda edeceği ise belirsizliğini koruyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
5
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
6
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.