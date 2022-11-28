Camdaki Kız'da flaş ayrılık

Üç sezondur devam eden ve ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla da izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

DİZİYE NASIL VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek.

İki bölüm stoklu gittiği söylenen Camdaki Kız'da Cana karakterinin diziye nasıl veda edeceği ise belirsizliğini koruyor.

