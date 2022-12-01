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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü. Üç oyuncu birden ayrılıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden Hande Ataizi ve Laçin Ceylan'ın ardından Tolga Çıklaçiftçi de ayrılıyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:41
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Camdaki Kız dizisinde 3 oyuncu birden ayrılıyor

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü. Üç oyuncu birden ayrılıyor
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Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden ayrılık haberleri peş peşe geldi. 

LAÇİN CEYLAN DA GİDİYOR

Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi'nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Ataizi'nin ardından Laçin Ceylan'ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

ALP KARAKTERİNİN HİKAYESİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana'nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi'nin de hikayesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.
 

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