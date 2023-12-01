Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!

“Kemalizm bir virüstür” diyen, babası Salim Öğüt FETÖ’cü Mehtap TV’de katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren, FETÖ’nün babası için taziye mesajı yayınladığı Atatürk düşmanı Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış!

Berat Albayrak’a ağlamalarının ekmeğini yiyor!

Ne başarılı bir akademik kariyer ama!

Türkiye’de akademinin haline bakınca, Selman Öğüt’ün durumunu pek de yadırgamadım!

Tam atamanın olduğu günün bir sene öncesi Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan bir skandalı kaleme almıştım!

Yüksek lisans, doktora ve akademik makalelerinde intihal (çalıntı) yapan Profesör Hayati Aktaş’ın 4 akademisyenle beraber yazdığı son eseri de 3 yabancı bilim adamının makalelerinin birebir çevirisi çıkmıştı!

Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu ise, Aktaş’ı aklamıştı!

Aktaş’ı aklayan Etik Kurul’un başkanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’nın 232 eseri vardı, evet yanlış okumadınız tam 232 eser!

Demirkaya’nın yayınları dikkatle incelendiğinde ise bu 232 makalenin yüzde 90’ının iki yazarlı, üç yazarlı olduğu görülüyordu!

Hiç ara vermeden yılda 3 makale yayımlayan bir bilim adamı 10 yılda 30 makale yayımlatır. 20 yılda 60, 40 yılda 120, 77 yılda ancak 231 makale yazabilir!

Neyse çok çalışkan diyelim geçelim!

Akademide bunun gibi niceleri var!

Ne desek az artık!

AKP dönemi Türk akademisi için tam bir yıkım oldu!

Şans mı dersiniz, ilahi bir mesaj mı bilmem ama!

Selman Öğüt’ün Esenyurt Üniversitesi’ne atandığı haberini gördüğüm sosyal medya platformunda bundan bir sonraki paylaşım aynen şöyleydi:

Siyasete Atılacaklar, Online Üniversite İle Kısa Sürede “Dr.” Ünvanı Alın!”

Anlaşılan Türkçe’yi de uzaktan eğitimle öğrenmişler!

İlana göre diyor ki, ALES-DİL ŞARTI YOK!

Anlaşılan akademisyen olmak için dil bilmeye gerek yok?

Daha detaylı bilgi almak için PGA eğitimin iletişim numarasını aradım!

Açan yok tabi telefonu!

2014’te kurulan kurum, Avrupa ve Amerika'da kurduğu ağ ile online lisans, master doktora programlarına öğrenci kabul ediyor!

Kurumun sitesinde “Mezunlarımız sektörlerinde duayen isimler haline geldi” deniliyor!

Kurumdan mezun olan öğrencilerin yorumları da sitede yer alıyor!

Mesela bir öğrenci PGA Eğitim ile aldığı eğitimi “Online eğitim sayesinde bütünleşik doktora eğitimimi kolayca tamamladım. Gerçekten çok büyük rahatlık” ifadesini kullanmış!

“ÇOK BÜYÜK RAHATLIK TABİ”

Bizler 4 sene lisans eğitiminin üstüne 2 sene yüksek lisans, bunun üstüne de en az 4 sene doktora yaparken birileri “DİL DAHİ BİLMEDEN” online eğitimlerle mezun oluyor!

Bizler sıkıntı ve stres dolu bu süreçte, binbir çeşit hastalıkla, dertle uğraşırken,

Ailemizle, dostumuzla geçireceğimiz zamanlardan feragat ederken,

Birileri parasını verip uzaktan eğitimle AVRUPA VE AMERİKA’DAN DOKTORA MEZUNU OLABİLİYOR!

Üstüne üstlük “SEKTÖRLERİNİN DUAYEN İSİMLERİ OLUVERİYORLAR!”

“TÜRKİYE’NİN EĞİTİM ÖNCÜSÜ” olduklarını iddia eden bir kurum, Türkiye’de eğitimin içine ettiğinin farkında mı acaba?