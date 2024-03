Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan çıkarılmasında oyun içinden oyun çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı?

Neden antrenmanlara bile doğru dürüst alınmadan Ümit Milli Takım'a yollandı?

Oysa son dönemde Türk futbolunun en parlayan yıldızıydı!

Oynadığı maçlar, attığı attırdığı goller... Sadece Beşiktaşlıların değil diğer takım taraftarlarının da gözdesiydi. Herkes EURO 2024'te milli takımın en büyük kozlarından biri olacağı konusunda hem fikirdi.

Peki o zaman?

Neden çıkarıldı Milli Takım'dan?

Feyyaz Uçar'ın da deyimiyle "Milli Takım'da Haaland var da bizim mi haberimiz yok!"

Zaten gördük işte Macaristan maçında. Forvette oynayanlar Semih Kılıçsoy'dan daha mı iyiydi?

O zaman niye?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in "Menajerler futbolun bir gerçeği. Siz yapıyı doğru yönettiğinizde her iki tarafta olumlu çıktı oluşturursunuz. Bu yapının olumsuz boyutları kulüplere bulaşırsa hem kulübü hem de gençliği zehirler" sözlerini okuyunca bir kurt düştü içime.

Araştırayım dedim.

Erol Erdal Alkan olayı geldi aklıma.

Gazeteci arkadaşım, büyük usta Atilla Türker yazmıştı; hatırlar mısınız?

Milli Takım'a Hollanda'dan Erol Erdal Alkan alınmıştı Lucescu döneminde.

Adam meğer alt liglerdeki kendi takımında bile doğru dürüst oynamıyormuş. İşin içinden menajer olayı çıkmış. Yani adamı milli takıma aldıracaklar, milli oyuncu diye transferini Türkiye'den bir takıma yapıp para kazanacaklar.

Atilla Türker'in haberinden sonra çocuk (zaten antrenmanlarda bile çok ama çok yetersiz olduğu belli olmuştu) takımdan çıkarıldı. Yine de bir kaç transfer yaptılar. Ama gittiği yerlerde oynamadan gönderildi; o kadar yani!

Şimdi yine Milli Takım kullanılmış.

Menajer oyunu var işin içinde.

İşin enteresanı Semih Kılıçsoy gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken, temsilcilerini yolladığı bir yıldız adayının (aslında çoktan yıldız oldu bile) A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesini televizyon yorumcularının konu etmemesi. Montella'nın maç sonrası basın toplantısını takip edenler bile sormadılar "Bu işin nedeni ne" diye.

Evet... Semih Kılıçsoy'da da menajer parmağı var işte.

Hamit Altıntop'un derdi Can Uzun. Alman 2. ligi takımlarından Nürnberg'de oynayan Can Uzun'un A Milli Takım'da da forma giymesini istiyor. Onun üzerine önünü açıyor; bu birinci iddia.

İkincisini de Odatv'de okudum.

Şu anda Adana Demirspor'un başkanı olan Metin Korkmaz belki biliyorsunuzdur menajerlik şirketi de olan bir kişi. Hani şu Lucescu döneminde Hollanda'dan futbolcu olmayan futbolcuyu milli yapmayı başaran kişi.

İşte bu olayda da onun parmağı olduğu iddia ediliyor. Semih Kılıçsoy'u aramış. Menajerliğini şirketine almak istemiş. Seni milli takıma aldıracağım diyerek. Semih milli takıma alınınca da tekrar görüşmüş. Yine reddedilince bu kez Montella tarafından taktik antrenmanlara bile alınmayınca Ümit Milli Takım'a gönderilmiş.

Montella-Metin Korkmaz ne alaka diye merak ediyorsanız ekleyeyim: Adana Demirspor'da birlikte çalışıyorlardı. Hatta Montella'yı Adana Demirspor'a getirenin de kendisi olduğu biliniyor.

Bakın nereden nereye geldi iş.

Son bir söz de Semih Kılıçsoy'a edeyim.

Sen aynen devam et çocuk. Ağlayarak aramışsın Feyyaz abini. O da gerekeni söylemiş sana. Başına bir şey geldiğinde yine ara. Ne şanslısın ki Feyyaz Uçar gibi bir adam her zaman yanında, arkanda.

Sen devam et bozma moralini.

Sen devam ettikçe bunların hiçbiri kesemeyecek önünü. Milli Takım'da elbette ki oynayacaksın, yeter ki küserek çevirme yönünü.