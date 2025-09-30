Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli oyuncu için flaş sözler!

Fenerbahçe efsane futbolcularından ve spor yorumcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. sporON YouTube kanalında konuşan Şentürk, Youssef En-Nesyri için de ayrı bir parantez açtı.

İşte o sözler;

"Fenerbahçe'nin acil devre arası iyi bir golcüye ihtiyacı var, bunu hep söylüyorum. Benim forvetim değil En-Nesyri, kimse yanlış anlamasın. Yukarıdan da bakmıyorum, öyle bir karakterim yok. Ben Semih Şentürk'üm gördüğümü söylemek zorundayım.

Bana göre dışarıda yüz tane Fenerbahçeli ile röportaj yapalım. Kadıköy'de 100 kişiye soralım 'En-Nesyri'yi kim beğeniyor?' diye. Duran daha piyasada yok. Bir tane çok önemli golcüye ihtiyaç var."

