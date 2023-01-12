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Sena Şener annesini de kendine benzetti. Paylaştığı video gündem oldu

Ünlü şarkıcı Sena Şener sosyal medya hesabından annesi ile bir video paylaştı. Şener’in videosu kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:52
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Sena Şener'in paylaştığı video gündem oldu! Annesini kendine dönüştürdü

Sena Şener annesini de kendine benzetti. Paylaştığı video gündem oldu
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Ünlü şarkıcı Sena Şener sosyal medya hesabından “Annemi kendime dönüştürüyorum” başlıklı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda Şener ile annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. 

Ünlü sanatçının videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeniyle izlendi.

SENA ŞENER KİMDİR?

Sena Şener, 19 Eylül 1998 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Babasının tayininden sonra İstanbul'a taşınan Sena Şener, 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlamış ve 11 yaşına geldiğinde ise ilk İngilizce şarkısını yazmıştır.
 

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