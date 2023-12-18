Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi bu kez bir ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu.
Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Devler Ligi" gibi yorumu yapıldı.
YILIN ADAMI OLDU
GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödülleri'nde yılın sporcusu Mauro Icardi oldu.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
İŞTE O YORUMLAR
Spotify listemin alaka seviyesi
Icardi içlerinde parlıyor
Icardi ve diğerleri
Rüyalarımın saçmalık seviyesi
Fotoğrafın en yerlisi İcardi’nin asi stil saçı
Teoman napıyor orda o sevmezdi böyle ortamları
Arkadaş çevremle alaka seviyelerimiz
İlgili Haberler