Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada akşam saatlerinde Icardi, Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman'ın birlikte yer aldığı fotoğraf gündem oldu.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi bu kez bir ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu.

Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Devler Ligi" gibi yorumu yapıldı.

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YILIN ADAMI OLDU

GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödülleri'nde yılın sporcusu Mauro Icardi oldu.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

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