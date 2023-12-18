Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi bu kez bir ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu.

Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Devler Ligi" gibi yorumu yapıldı.

YILIN ADAMI OLDU

GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödülleri'nde yılın sporcusu Mauro Icardi oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

İŞTE O YORUMLAR

Spotify listemin alaka seviyesi

Icardi içlerinde parlıyor

Icardi ve diğerleri

Rüyalarımın saçmalık seviyesi

Fotoğrafın en yerlisi İcardi’nin asi stil saçı

Teoman napıyor orda o sevmezdi böyle ortamları

Arkadaş çevremle alaka seviyelerimiz