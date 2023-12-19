Filenin Sultanları değil Atatürk'ün kızları. İlkin Aydın'ın konuşması ayakta alkışlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın yıldız oyuncusu İlkin Aydın'ın ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımı ‘GQ Men Of The Year’ ödül töreninde 'İlham Veren Kadınlar' ödülünün sahibi oldu.

Ay Yıldızlı takım adına ödülü milli sporculardan Gizem Örge ve İlkin Aydın aldı.

2 yıldız oyuncu yaptıkları konuşmalarla alkışları toplarken İlkin Aydın'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE İLKİN AYDIN'IN AYAKTA ALKIŞLANAN KONUŞMASI:

Buraya çıkana kadar bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim ama bu kadar kaliteli ve çağdaş insanların arasında bu konuşmayı yapabiliyor olmak çok büyük gurur.

Bizim başlattığımız yıllar önce başlayan bu sessiz devrim bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında daha sesli daha çoşkulu bir hale geldi. Tabii ki arkamızdaki federasyonumuz olmak üzere bize bu sürede saat fark etmeksizin destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum.

Filenin Sultanları diyoruz ama namıdiğer Atatürk’ün Kızları demek benim daha çok hoşuma gidiyor. Onun bizim bu şekilde yaşamamızı sağladığı Türkiye’de yaşıyor olmak ve bunun bir parçası olabilmek çok büyük gurur. Burdan tüm kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza sesleniyorum. Işığı bulduğunuz zaman yakalayın sönmeden önce.

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