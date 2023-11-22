Şener Üşümezsoy 6,5 büyüklüğünde deprem olabilecek yeni yeri açıkladı. Her söylediği yerde sonradan olanlar oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pötürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğine söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy şunları kaydetti:

"6.5'LİK BİR DEPREM OLABİLİR"

“Malatya Pötürge kuzeyinde olan 4.5’lik deprem 6 Şubat depreminden sonra insanları korkuttu. Aslında bu deprem Sivrice depreminin en batı ucunda kırılan faydaki bir depremdi. O dönem sürekli haber olarak vurguladığımız Sivrice’de fay stresini boşalttı ama Pütürge’deki kırılma yetersizdi ve bu kırılma burada ya atımı, stres boşalımını tamamlamak için buradan başlayacak ve ya burada 6.5’lik bir deprem olabilir veya güneye doğru Adıyaman’a doğru ilerleyerek Gölbaşı’ndan Pazarcık’a doğru gidecek bir kırılmayı tetikleyecektir diye belirtmiştik.

"YEŞİLYURT’TAN GEÇEN FAYDAKİ DEPREMLERLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Bugün olan deprem ise Pazarcık’tan başlayıp Pütürge’ye doğru uzanan yetersiz kırılan kesimlerindeki bir deprem. Bu özellikle Malatyalıların korktuğu bir deprem olarak Malatya içinde Yeşilyurt’tan geçen faydaki depremlerle bir ilgisi yoktur.”

"BİR DEPREM TETİKLEMEZ"

O yüzden bu deprem Sivrice depreminin bir artçısıdır ve Sivrice depreminde yetersiz kırılan kesim aslında 6 Şubat Pazarcık depremini de tetikleyen bir deprem olması açısından önemlidir ama şuanda kendisi bir depremi tetiklemez.”

NE OLMUŞTU?

AFAD verilerine göre, Malatya depremi 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.