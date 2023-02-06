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Chelsea'den Atsu paylaşımı. ''Senin için dua ediyoruz''

İngiltere ekibi Chelsea, sosyal medya hesabından depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hataysporlu eski oyuncusu Christian Atsu için paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 22:23
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''Senin için dua ediyoruz'' Chelsea Hataysporlu eski futbolcusu Atsu hakkında paylaşım yaptı

Chelsea'den Atsu paylaşımı. ''Senin için dua ediyoruz''
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerin de etkilendiği depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hatayspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu için Chelsea sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü eski oyuncusunun fotoğrafını paylaşarak, "Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu" notunu düştü.

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