Chelsea'den Atsu paylaşımı. ''Senin için dua ediyoruz''

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerin de etkilendiği depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hatayspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu için Chelsea sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü eski oyuncusunun fotoğrafını paylaşarak, "Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu" notunu düştü.