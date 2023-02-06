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Hataysporlu 3 futbolcu enkazdan çıktı, 2 futbolcuya ulaşılamıyor

Hatay'ı da vuran depremde Hataysporlu futbolcular enkaz altında kaldı. 2 futbolcu ve sportif direktöre ulaşılmaya çalışılıyor

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:29
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Hataysporlu Cristian Atsu ve Onur Ergün enkaz altında

Hataysporlu 3 futbolcu enkazdan çıktı, 2 futbolcuya ulaşılamıyor
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardıma ihtiyaçları olduğunu duyurmuştu.

Hataysporlu futbolcuların da enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

Hatayspor’da teknik heyetten iki ismin göçük altından kurtulmasının ardından futbolculardan Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım ve Kerim Alıcı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Futbolcular Cristian Atsu ve Onur Ergün'ün yanı sıra Sportif Direktör Taner Savut ile tercüman Emre'ye ulaşılmaya çalıştığı belirtildi.

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