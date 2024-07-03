Şenol Babuşçu'dan Mehmet Şimşek'e flaş soru. Enflasyon rakamları arasındaki farka ne diyorsunuz? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şenol Babuşçu'dan Mehmet Şimşek'e flaş soru. Enflasyon rakamları arasındaki farka ne diyorsunuz? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin…

Yurtiçinde bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, İTO ve ENAG üçünün açıkladığı oranlar arasında ki makas iyice açıldı.

ENAG’a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 113,08 olarak açıklandı.

İTO’ya göre aylık bazda 3,42 açıklanırken, yıllık bazda 82,14 olarak açıklandı.

TÜİK’e göre ise yıllık bazda yüzde haziran ayında aylık bazda %1,64 olurken, aylık bazda %71,60 olarak açıklandı.

Kurumların açıkladığı oranlar arasındaki makas git gide açılamaya başladı. Memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları da bugün netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,72 oldu.

Kurumların 6 aylık enflasyon farklı ise yüzde 41,16 oldu.

Prof. Şenol Babuşçu açıklanan enflasyon rakamlarının arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sosyal medya hesabından sordu.

ŞENOL BABUŞÇU SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU İFADELERİ KULLANDI:

Sayın Mehmet Şimşek;

Enflasyon rakamları arasındaki farka ne diyorsunuz?

Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin…

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