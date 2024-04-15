Şenol Güneş bekliyor

Beşiktaş'ta, Samsunspor ile berabere kalınmasının ardından Fernando Santos'un görevden alınması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Bu gelişmeler üzerine, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski hocası Şenol Güneş, Sports Digitale ile yaptığı röportajda, sezon başında Beşiktaş'ı çalıştırmaya başlayıp daha sonra ayrılmasıyla ilgili de konuştu.

Güneş, Siyah Beyazlıların güncel durumunu da değerlendirdi.

"BEKLİORUM"

Güneş, "Beşiktaş daha iyi olsun diye Beşiktaş'tan ayrıldım. Şimdi izliyorum, daha iyi olmasını bekliyorum" dedi.

Futbolculuk kariyerinde sadece Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formaları giyen Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde ise Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor, Sakaryaspor, Antalyaspor ve Seul takımlarını yönetti.