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Beşiktaş'ta Güneş ile Süper Lig'de 13 maçta 8 galibiyet

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 8. galibiyetini aldı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 22:43
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Şenol Güneş ile 13 maçta 8 galibiyet

Beşiktaş'ta Güneş ile Süper Lig'de 13 maçta 8 galibiyet
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Süper Lig'de 13. galibiyeti alırken, Şenol Güneş yönetiminde ise 8. galibiyetini elde etti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 12. haftasındaki Ümraniyespor ile Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayarak 13 maçta takımın başında sahaya çıktı.

Şenol Güneş, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Gaziantep, Karagümrük ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray ve Sivasspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.

 

 

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