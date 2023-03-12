Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya ligde 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Ghezzal'ın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Tecrübeli oyuncu yapılacak değerlendirmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ghezzal'ın oynayamaması halihnde Redmond'u görevlendireceği, Maxim'e de ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.

Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Başakşehir: Volkan, Leo, Ali, Touba, Lima, Serdar, Januzaj, Berkay, Mahmut, Karzev, Okaka

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal (Redmond), Maxim, Aboubakar.