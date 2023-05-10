'Şenol Güneş, İrfan Can Kahveci'yi istiyor'

Siyah-beyazlı takım transfer konusunda çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi.
İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ İSTİYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Fenerbahçe'nin oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldı.
''İRFAN CAN'A BAKALIM''
Teknik direktör Şenol Güneş'in, yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı son transfer toplantısında; İrfan Can Kahveci hakkında, "Onun gibi oyunculara da bakalım" dediği öğrenildi.
KARAR BEKLENECEK
Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan İrfan Can için sarı lacivertlilerin sezon sonu kararını bekleyecek.