Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'

Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

''ESKİDEN BU YANA ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ''

"Azerbaycan’a milli takımı çalıştırdığım dönemde gelmiştim. Eskiden bu yana çok şeyin değişmiş olduğunu görüyorum. Aynı değişimi futbolda da görüyorum. Rasim Kara ile Serpil Hamdi Tüzün, Azerbaycan’da teknik direktör olarak görev yaptılar. Azerbaycan’da yabancılık çekmiyoruz. İki devlet, tek millet kavramını görüyoruz. Sabah kulübü iyi bir yatırım yaptı, iyi bir oyuncu grubuna sahip. Bu değişimleri olumlu buluyorum. Depremzedeler yararına bir maç oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Tek temennimiz bu."

''ASIL SORUNU KAÇIRIYORSUNUZ''

"Olayın özünü yakalamadan yabancı sayısını konuştuğunuzda asıl sorunu kaçırıyorsunuz. Futbol bir bütündür. Bizde hep yabancı oyuncu ve hakem konuları konuşulur. İyi bir yabancı oyuncuyu çok para vererek alacaksınız, peki kulübün mali yapısı buna uygun mudur? Uygunsa alsın. Kulüplerin mali ve idari yapılarının oturması gerekiyor. Ülkemizde oturdu mu, sıkıntılı. Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Yabancı sayısını belirlemeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa on bir tane oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra yediye inelim.

Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki 'Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin' böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım, geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece beş yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın. Şu an olmayan şeyi serbest bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? Ondan sonra Türk oyuncular pahalı, sen üretmiyorsun ki. Kendi insanını geliştirip yarıştırmak, futbolu sevdirmek mi istiyorsun, sadece yarışmak mı istiyorsun, yarışmayla eğitimi birlikte mi yapmak istiyorsun? Bu işler zahmetlidir. Herkes bir şey söylüyor, gündeme göre karar alınıyor."

''ALTYAPI UZUN VADELİ BİR İŞTİR''

"Altyapı uzun vadeli bir iştir. Altyapıda güçlü bir organizasyon kurulmalı. Bunun kaynağı da insandır. Biraz da kendi insanımızın üretmesi lazım. Yeterli olmuyorsa eksik kalan yerleri tamamlamak için yabancı olmalı. Onun haricinde kendi insanlarımız olmalı."

''AVRUPA'DA YER ALMAK İSTİYORUZ''

"Ligde yarışımız devam ediyor. Biz geriden geliyoruz. Biz rakiplerimize bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonrasına bakacağız. Geçen sene Avrupa’da olamadık, önümüzdeki sezon Avrupa’da yer almak istiyoruz. Beşiktaş camiasıyla bütünleştiğim için burada çalışıyorum."

''SABAH FK İDDİALI BİR TAKIM''

"Beşiktaş olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle Sabah kulübünün başkanı ve yöneticileri bu maçın organizasyonunda öncülük yaptılar. Sabah FC oldukça iddialı bir takım. İyi oyunculara sahip ve yaş ortalaması yüksek değil. Alttan da oyuncu yetiştirirlerse daha güçlü olurlar. Azerbaycan’da Beşiktaşlıların çok olduğunu biliyorum. Dostane bir maç yapacağız. Ne kadar resmi bir maç olmasa da oyuncuların taraftarları mutlu etmeleri gerekir."