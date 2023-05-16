Şenol Güneş: Altın çamurda da olsa altındır

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, ünlü yönetmen Zeki Dumurkubuz'un Gazhane'deki Hayat isimli sergisini gezdi.

Şenol Güneş: Altın çamurda da olsa altındır

Sergide açıklamalarda bulunan Güneş şu ifadeleri kullandı;

"Hayatta çalışmak çok önemli ama nefes alınacak yerler sanat ve spordur. Altın çamurda da olsa altındır. Bazen altın renginde görünen madenler vardır ama altın değildir. Ama biz bunu görebiliyoruz."

Demirkubuz'un tablolarına değinen Güneş; "Bazen Caddebostan'da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, 'Ne işin var burada?' diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da bunun gibi mesajlara yer vermiş." dedi.

Güneş'in açıklamalarının devamı şu şekilde;

"Şu an sergideyiz; futbol konuşmak istemiyoruz. Ama sormak istiyorsanız Adana Demirspor ile oynayacağız. İyi bir takım; umarım güzel maç olur. Zor bir maç ama bizim kalan maçları kazanma hedefimiz var."

"Oyuncularımızın genel kültürünün yüksek olması futbolumuzu da zenginleştirdiğini düşünüyorum."

"Yetenekler önemli ama güçlü karakterleri ve genel kültürleri ile daha iyi olacaklarını düşünüyorum"

"Birlikte yaşıyoruz nerede olursak olalım, ne iş üretirsek üretelim düşüncelerimizi konuşup paylaşmaktan yanayım. Güzel bir sergi olmasını diliyorum."

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