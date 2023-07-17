Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.

Şenol Güneş sıradan bir teknik adam değil. İddialı bir isim. Türkiye'nin şu anda en kariyerli hocası. Şampiyonluk ister, ikincilik bile tatmin etmez kendisini.

Peki Şenol Güneş bunun için Beşiktaş'tan ne istedi?

Çok bir şey değil yahu! "Hiç değilse kampa yetiştirilecek 2 tane oyuncu getirin" dedi.

Öncelik bir 10 numara pozisyonundaki orta saha... Bir de sağ stoper. "Eğer yapabilirseniz ön libero ve santrfor da iyi olur" diye ekledi.

Peki Beşiktaş ne yaptı?

Şu ana kadar sıfır!

"Şenol hoca isim vermiyor" diyorlar ya. Önerilen isimler hakkında görüşlerini söylüyor aslında.

Redmond'un dönmesini istiyordu mesela. Ne oldu; fiyasko!

"Tadic'e hayır" der mi bir hoca. "Tamam hocam bizde" dediler, ne oldu? Fenerbahçe'de.

"Halil Dervişoğlu'nu ister misin hocam?" dediler, "İsterim tabi hiç değilse iyi bir alternatif olur" dedi. Ne oldu? Galatasaray'da.

Sıfıra sıfır elde var sıfır!

Kampa gelen futbolcu falan yok.

Onun için morali bozuk hocanın. Kimseye çaktırmamaya çalışıyor ama henüz istediği takımı kuramanın sıkıntısını yaşıyor.

Haaa! İstifa eder mi; "İstediklerimi neden yapmıyorsunuz" diye.

Onu da söyliyeyim; etmez!

Çünkü Şenol hoca Beşiktaş'ın özellikle taraftarına sıkı sıkıya hayran.

Bırakıp da gitmez!

İsterlerse hiç kimseyi almasınlar! Mücadelesinden vazgeçmez.

Göreceksiniz bakın... Şenol Güneş asla pes etmez.

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