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Şenol Güneş'ten Alanyaspor maçından sonra sakatlık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:59
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Şenol Güneş konuştu

Şenol Güneş'ten Alanyaspor maçından sonra sakatlık açıklaması
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra konuştu.

Güneş şunları söyledi:

"Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar. Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var. Beşiktaş camiası hep var.

Dışardan baktın mı her şey kolay görünüyor ama işimiz bu, işimiz zorlukların üstesinden gelmek. Elbette eksiklerimiz var, sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi gerekiyor. 11'i geliştirmemiz gerekiyor.

Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik.

Salih'in kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız." 

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