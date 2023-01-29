Şenol Güneş'ten Avcı'ya casus göndermesi: Kaybetseydik, suçlusu sizdiniz

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

38 puana yükselen ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşen Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın “Kulüpte casus var. Bulacağım” açıklamalarına ilginç bir göndermede bulundu.

"KADROYU GAZETELERDEN ÖĞRENDİM"

Şenol Güneş, "Tesisteki her şeyi dışarıdan duyuyorum! Kadroyu bile gazetelerden öğrendim, ona göre kadro yaptım! Kaybetseydik, suçlusu sizdiniz!" ifadelerini kullandı.

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