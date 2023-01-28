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Şenol Güneş 125 yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçıyla siyah beyazlı takımın başında 211. kez sahaya çıktı

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 08:45
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Şenol Güneş Beşiktaş'ta 211. maçına çıktı

Şenol Güneş 125 yaptı
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Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, büyük bir başarıya imza attı.

Daha önceki döneminde 2 şampiyonluk yaşayan Güneş, Alanyaspor maçıyla birlikte siyah beyazlı takımın başında 211. kez sahaya çıktı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde 125 galibiyet elde etti.

Siyah beyazlı takım bu maçlarda 48 beraberlik alırken 38 maçta da rakiplerine yenildi.

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