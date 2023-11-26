Şenol Güneş Milli Takım'ın başına geçiyor. Federasyon İtalyan hocayı gönderdi yerine bir Türk istedi

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, takımın başına Türk bir hocanın getirilmesine karar verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İSMİ AĞIR BASTI

Federasyon yetkililerin yaptığı toplantıda Şenol Güneş isminin ağır bastığı belirtilirken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtildi.

SICAK BAKIYOR

Şenol Güneş'in ise gelecek olan tekliflere açık olduğu ve Azerbaycan Milli Takımı'na sıcak baktığı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ın başında 15 maça çıkan Şenol Güneş bu maçlarda 10 galibiyet 2 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.