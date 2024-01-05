Şenol Güneş Milli Takım'ın başına geçiyor. Sportinfo açıkladı

Deneyimli teknik adamın, Azerbaycan milli takımından kendisine ulaşan teklifleri bir ay süreyle beklettiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş, eğer ay sonuna kadar görüşmelerden bir sonuç alınamazsa başka teklifleri değerlendirmeye alacak.

Azerbaycan’dan sportinfo.az sitesinin haberine göre deneyimli teknik adamın yakın çevresinden biri Elçin Cafarov’a konuştu ve Güneş'in Azerbaycan milli takımına ilgi duyduğunu ifade etti.

Azeri medyasında çıkan habere göre Şenol Güneş’in Milli Takım'a yakın olduğunun altı çizildi.

Güneş'e yakın bir kaynağın, “Azerbaycan milli takımı teknik direktörlüğü için en önemli adaylardan biri Şenol Güneş’in çevresine demiş ki, Azerbaycan’da çalışmak istiyor. Şu anda İstanbul’da dinleniyor. Azerbaycan’dan Bakü’ye davet edilmesini umuyor.

Son zamanlarda Azerbaycan milli takımının son maçlarını da takip etmiş, notlar da tutmuş. Azerbaycan milli takımında yetenekli futbolcuların bulunduğunu söylemiş.

Son yıllarda Avrupa kupalarında başarı gösteren Karabağ takımında özellikle genç yerli futbolcuların varlığına dikkat çekmiş.” ifadelerini kullandığı da açıklandı.