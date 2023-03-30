Şenol Güneş'ten derbi öncesi flaş açıklama. Tek tek anlattı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı geçen Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmandan önce gazetecilere sakat futbolcular hakkında açıklama yaptı. Güneş, şunları söyledi:

“Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona. Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss’in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var.”