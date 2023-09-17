Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Tamam olabilir, kazanmak var kaybetmek var.

Ancak böyle kaybetmek yok.

Sen ilk isabetli şutunu oyuna 67. dakikada giren Ghezzal ile 82. dakikada çekiyorsan sorun var demektir.

Bu ilk 11 nedir böyle? Bunun cevabını kim verecek?

''Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk Tosun''

Yedeklerinde Aboubakar, Chamberlain, Muleka, Onana, Bakhtiyor, Masuaku ve Bailly gibi isimler var.

Onana sadece yedek kulübesinde oturtulmak için mi transfer edildi?

Her şartta ve koşulda, ne olursa olsun Aboubakar'ın ilk 11'de olması gerekiyor.

2 tane yiyip oturduktan sonra ikinci yarıda Aboubakar'ı almakla olmuyor bu iş.

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica yeni transferlerini ilk 11'e çekip çatır çatır oynadı ve plan tıkır tıkır işledi.

4 tane Türk oyuncu ile çıktı Beşiktaş mücadeleye.

Necip Uysal yerine Eric Bailly başlayamaz mıydı ilk 11'de?

Form durumu falan filan diyebilirsiniz. Oynaya oynaya yerine oturan bir şey bu durum.

Futbolcu oynamazsa ilerleme sağlayamaz.

Bunu sizin benden kat kat çok daha iyi biliyor olmanız lazım.

Bu kararların sebebini ben çok merak ediyorum.

Sayın Şenol Güneş'in 'memleket hasreti' mi tuttu acaba?

Kendisi Trabzonlu bildiğiniz üzere.

Sonra sayın Ahmet Nur Çebi Trabzonlu denildiği zaman da laf söylendi deniliyor.

Topla oynama oranı yüzde 71'e 29 Beşiktaş'ta ama kazanan 3-0'la Trabzonspor.

Oynadılar ve net bir skorla kazandılar.

24 Eylül'de oynanacak Kayserispor maçında fark da atsanız bu maçın yerini tutmaz..

Bunu bilesiniz...