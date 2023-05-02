Şenol Güneş'in Okan Buruk'a derbide yaptığı hareketin görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Şenol Güneş'in Okan Buruk'a derbide yaptığı hareketin görüntüsü ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken Galatasaray'ın tek golünü İcardi attı. Şenol Güneş ve Okan Buruk arasında maç içinde ve sonrasında yaşananlar gündem oldu.

"HER MAÇ KENDİNİ KAYBEDİYOR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için maç sonunda "Her maç kendini kaybediyor. Yanına gittim 'Sakin ol' dedim. O da bana 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim. Baktım devam ettirdiler, anladım ki bir gerginlik yapacak uzaklaştım oradan" açıklaması yapan Şenol Güneş, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan yaptığı açıklamadan ötürü tepki gördü.

GÜNEŞ-BURUK POLEMİĞİ TARTIŞMA YARATTI
Sosyal medyaya düşen videoda Şenol Güneş'in Okan Buruk'un yüzüne dokunarak konuştuğu ve ardından el hareketi yaptığı görüldü. Bu esnada tribünlerden Okan Buruk'a su şişesi de fırlatıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu videonun ardından sosyal medyada bir hayli sert paylaşım yaptı.

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