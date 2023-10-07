Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a tepkili veda: Bütün makamlar ve görevler gelip geçicidir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görevinden istifa etmesinin ardından veda mesajı yayınladı. Verdiği mesajda "Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz" cümleleri sosyal medyada dikkatleri çekti.

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a tepkili veda: Bütün makamlar ve görevler gelip geçicidir

Lugano yenilgisinin ardından Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, ayrılığın ardından veda mesajı paylaştı.

İşte veda mesajı;

-Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir. Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş'ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz.

-Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir. Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü. Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın.

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