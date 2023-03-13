﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig için ortaya atılan play-off iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güneş, "Sezon sonu play-off oynanmasıyla ilgili fikirler ortaya atılıyor. Sizin bu konuya bakışınız nasıl?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu konuşulan konu bizim dışımızda konuşuluyor. Biz istiyormuşuz gibi deniliyor, biz istemiyoruz. Konu, benim ya da başkanın söylediklerinin dışına kayıyor.

Bu tip kararları federasyonun alacağını, bununla ilgili birimleri olduğunu, bu kararların ortak akılla alınacağını söylüyoruz. Bunu söylemeye çalıştık. Genellikle de sezon başında alınır.

Kimseden bir şey talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olan olmasın, herkes işine baksın. Hangisi doğrudur, gelir beraber tartışırız. Bir sürü konu var ortada. Seneye transfer kaç yabancı olacak, ligler ne olacak..."

