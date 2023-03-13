13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın

Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın

Beşiktaş play off istiyor mu, istemiyor mu? Teknik direktör Şenol Güneş cevabını verdi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:19
Takip Et

Şenol Güneş'ten play off sözleri

Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
+
Aa
-

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig için ortaya atılan play-off iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güneş, "Sezon sonu play-off oynanmasıyla ilgili fikirler ortaya atılıyor. Sizin bu konuya bakışınız nasıl?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu konuşulan konu bizim dışımızda konuşuluyor. Biz istiyormuşuz gibi deniliyor, biz istemiyoruz. Konu, benim ya da başkanın söylediklerinin dışına kayıyor. 

Bu tip kararları federasyonun alacağını, bununla ilgili birimleri olduğunu, bu kararların ortak akılla alınacağını söylüyoruz. Bunu söylemeye çalıştık. Genellikle de sezon başında alınır. 

Kimseden bir şey talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olan olmasın, herkes işine baksın. Hangisi doğrudur, gelir beraber tartışırız. Bir sürü konu var ortada. Seneye transfer kaç yabancı olacak, ligler ne olacak..."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
3
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
4
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
7
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.