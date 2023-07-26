Şenol Güneş'ten Saiss'e cevap: Şikayeti yok hakareti var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Tirana karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.



"ŞİKAYETİ YOK HAKARETİ VAR"

Güneş, takımdan ayrılan Romain Saiss ile ilgili de konuştu. Şenol Güneş, "Saiss kime söyledi, kime yazdırdı? Şikayeti varsa bana yapar. Saiss'in şikayetlerini değerlendiremem. Şikayeti yok, hakareti var. Hakaretin karşılığı da yok. Yaptıkları hakaret. Fikri varsa gelir. Bir oyuncumun bana katkılarına teşekkür ediyorum. Keşke kampa gelseydi. Üzülsün istemem. Onla ilgili fikirlerimde hiçbir çelişki yok. Stoper olarak kalmasını istedim. Kendi gitmek istedi. Önce şehirden, sonra benden memnun değil. Sıra başkana, taraftara gelecek herhalde. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanında. Sezonun son iki maçı yoksun zaten. Adana'da oynattım, ayağım ağrıyor dedin milli takıma gidip oynadın. Montero'ya da söyledim, gitme ihtimali yüzde 90'ın üzerinde. İdmanlara çıkıyor ama. Benim adama ihtiyacım var. Gittiği yerde başarılı olsun. Her gidene hayırlı olsun. Hakaretleri de kendine yakışır, devam etsin. Ben o dediği kişi değilim. Başka biriyle karıştırdı herhalde" dedi.



"KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ"

Saiss'in maç günü gideceğini söylemek istemesi üzerine Şenol Güneş "Saiss'e git demedim, hiç demedim. Ne yönetime, ne kendisine. Kendisi gitmek istedi. Maç günü 'Gideceğim' dedi. İstersen para vereyim tutayım seni dedim. Beğendiğim oyuncusun dedim. Stoper gidince 2 stoper almak durumundayız. Lyanco ve bir stoper daha olsun istedik. Afrikalı olmaması için uğraştık. Amartey ile daha önce görüşmüştük zaten. Geç kaldık o konuda alırken biraz. O zaman alsaydık bugün hazır olacaktır. Şu anda stoperden çok ileriye düşündük. Stoper de bakacağız. Stoper ihtiyacımız var. Emrecan'ın sakatlığı devreyi bulur, Tayyip de aynı şekilde. Türk oyuncu sıkıntımız da var. Onana'yı belki geri çekerim, yeri orası değil ama Necip, Berkay var. Necip iyi oynuyor. Elinden geleni yaptı. Transfer gerekebilir. Daha önce ileriye, hücuma dönük oyuncu alacağız" ifadelerine yer verdi.



"REDMOND DA BİZİ OYALADI"

Şenol Güneş, ayrıca, "İki oyuncu için söylüyorum. Redmond ve Saiss'in kalmasını istedim. İlk 11'de ideal oyunculardı. Saiss'in yaptığı, verdiği zarar önemli. Gidişiyle... 1 yıl daha mukavelesi var. En sonunda beni buldu. O zaman ben gideyim sen kal ama para alma, hocalığı da sen yap. Kulübü düşünse bunu yapardı. Bu iki oyuncu niye önemli, sağ sol stoperde oynayacak tecrübeli bir oyuncu. Yaşı da bir yere geldi. Gittiği yer Katar oldu, Avrupa'ya gidemedi. Oyuncular daha çok para alıp buradan gidiyor. Bize gelen oyuncu daha iyi yere gidiyor. Aynı şey Redmond için de geçerli. Nkoudou'yu seyredeyim Wyscout'tan alırım ama dalgalanmaları oluyordu. Oyuncular tavan yaptığında anlaşması zor olur. Redmond da bizi oyaladı. Bu yere geldiyse olmayacaktı zaten. Sonra arayıp teşekkür etti, yeni takıma gideceğini anladık. Başarılar diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim için niye önemli, oyuncu stili olarak fa faydalı. Sağ sol açık, forvet arkası oynuyordu. Rebic'i alsınlar, sorun değil" sözlerini sarf etti.



SAISS NE DEMİŞTİ?

Romain Saiss, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından, "Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Takıma ve kendime odaklandım. Bence konuşmak için sezon ortası doğru zaman değildi. Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş! O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim!" şeklinde bir açıklama yapmıştı.