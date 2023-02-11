﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde

Yüreklerimizde yangın büyük. Gözlerimizde yaşlar eksik olmuyor.

Saatler sonra enkazların altından bir can çıkıyor; hep birlikte bu kez sevinç gözyaşyaşı döküyoruz.

Tersi görüntülerde ise üzüntü, yas, çaresizlik..

Yerle bir olan binalar gözümüzün önünde.

Bunları yapanlar.

Yapanlara göz yumanlar.

Denetim yapması gerekip, ancak rant uğruna yapıyormuş gibi hareket edenler.

Eksik malzeme kullanan ustalar, kalfalar.

Hırsız müteahhitlere çanak tutanlar.

Belediye başkanları.

İmar iskan çalışanları.

Yapı denetim firmaları.

İnşaat mühendisleri ve mimarları.

Özetle inşaata dair her kim varsa, tek tek yargı önüne çıkarılmalı.

Normal hukuk düzeni içinde, çok ağır cezalar alması gerekenler.

Zira planlayarak, binlerce insanı ölümün soğuk yüzü ile buluşturdular.

Cinayet, cinayete teşebbüs. Ağır cezalık suçlar.

Adalet Bakanı açıklasın

Adalet bakanı Bekir Bozdağ, soruşturma savcılarının çalışmaya başladığını açıkladı bölgede.

Ne aşamada hiç bir ayrıntı yok.

Deprem bölgesinde bir sürü insan ile konuştuk.

Konu hakkında bilgisi olan çok. İsyan ediyorlar.

Bu beton mezarları yapanlar ise tek tek kaçıyorlar.

Kaçıyor dediysem, farklı kentlere değil; yurt dışına.

Evet, evet elini kolunu sallaya sallaya tüyüyorlar ülkeden.

Vizesi olanlar; Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya gidiyorlar.

Vize sorunu olanlar ise Arnavutluk, Makedonya ve Kosova yollarındalar.

Gelen bilgiler bu yönde.

Tam bu konuyu araştırırken müteahhitlerden birinin kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındığı haberi düştü ajanslara.

Tamamen tesadüf!

Adalet Bakanı'nın soruşturma açıklaması sözde kalmamalı. Çok hızlı refleks gösterilmeyi gerektiriyor. Bakan Bozdağ’ın konu hakkında, herkesin tatmin olacağı ayrıntılı bilgi vermesini dört göz İle bekliyoruz.

Müteahhit diyoruz adına.

Okulu, eğitimi yok.

Tek veri para.

Bir şekilde parayı bulan, müteahhit olup çıkıyor.

İki usta, beş kalfa buluyor.

Genelde Afganlılar ağırlıkta olmak üzere, inşaat işçisi göçmenler.

Oldu mu sana müteahhit.

Sonrasında, nasıl 5’e yapıp, 195’e satarım peşinde koşuyor.

En pahalı gider kalemleri belli.

Demir, çimento ve işçilik.

Sonrasında ince iş denilen, binaların iç dekorasyonu.

Hepsinde eksik, kalitesiz malzeme kullanıyor.

Çalıyor.

Kontrol, denetim yok. Var da yok.

Aslında çalınan insanların hayatları oluyor.

Ülkede en kolay iş müteahhit olmak.

Sonucu görebiliyoruz hep birlikte.

Felaket bölgesinde olanlar, yurt dışına kaçmak için delik arıyor.

Diğer yerlerdekiler, keyif çatıyor.

Koca 17 Ağustos depremini Sadece müteahhit Veli Göçer’e yıkan zihniyet.

Belki de şimdi yeni bir kurban arıyor bilemiyoruz.

Bildiğimiz 10 kentimizi vuran büyük yıkıma sebep olanlar teker teker yurt dışına kaçıyor.

Yakalayın.